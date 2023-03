Manchester City : Pep Guardiola s'agace contre les arbitres

Ce samedi en début de journée (13h30) Manchester City affronte Newcastle pour le compte de la 26ème journée de Premier League. Un match très important pour les Citizens dans la quête du titre du championnat d'Angleterre. Une victoire mettrait la pression aux Gunners et permettrait à Manchester City de revenir à deux points provisoirement d'Arsenal. Avant d'affronter la meilleure défense du championnat, Pep Guardiola était tendu en conférence de presse.

"Toujours jaune pour Ederson..."

Pep Guardiola est remonté. L'entraîneur catalan de Manchester City a parlé de l'arbitrage à deux vitesses dont son équipe serait victime, notamment sur le gain de temps en fin de match.

"Nous sommes l’équipe qui perd le moins de temps. Et pourtant nous avons pris un jaune pour ça contre Arsenal. S’il y un peu de gain de temps, ne vous inquiétez pas, Ederson aura un carton jaune. Ça dépend de la façon dont l’arbitre gère la situation, mais je suis presque sûr qu’il y aura toujours jaune pour Ederson, alors qu’il y a des millions de matchs avec des équipes qui viennent à l’Etihad Stadium et qui gagnent du temps. Parfois, certains gagnent vingt secondes avant un dégagement et rien ne se passe. Absolument rien. Nous on va à Arsenal avec l’intention de jouer et on prend un carton jaune. C'est pourquoi je reste généralement loin des commentaires sur les arbitres, car je m'en moque éperdument. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je me suis plaint combien de fois des arbitres ? Quand un match est fini, il est fini. Je ne parle pas avec eux, que ce soit avant ou après les matchs."