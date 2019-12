Sergio Aguero has been voted as the most iconic Premier League player of the decade. [BBC Sport]

1⃣ Sergio Aguero

2⃣ James Milner

3⃣ Jamie Vardy

4⃣ Wayne Rooney

5⃣ Vincent Kompany pic.twitter.com/7CFfi3JiYR



, alors qu'il reste 18 mois de bail à El Kun dans les Eastlands. S'il reconnaît la valeur du Brésilien Gabriel Jesus, Guardiola considère Agüero comme irremplaçable, tout simplement : « [Remplacer Agüero] sera l'une de mes tâches les plus difficiles. Sergio est irremplaçable. Nous avons un autre attaquant incroyable avec Gabriel [Jesus] et peut-être qu'un autre viendra quand Sergio partira, mais il est irremplaçable. », a considéré Guardiola en conférence de presse. Des propos qui interviennent quelques jours après un entretien de Gabriel Jesus où il étalait sa volonté de prendre la place d'Agüero dans le onze de départ.Agüero, c'est aussi un état d'esprit et une humilité que Guardiola n'a pas manqué de souligner : «C'est une joie de travailler avec lui et de voir comment il accepte mes décisions quand cela ne tourne pas en sa faveur. Les grandes stars n’acceptent pas cela. J'ai travaillé avec d'autres stars qui se croyaient plus grandes que Sergio quand elles ne l'étaient pas et elles étaient plus difficiles à gérer et à côtoyer. Ce n'est pas facile de trouver un gars avec son statut, sa personnalité, avec autant d'humilité. »