Manchester City : Pep Guardiola met Erling Haaland au même niveau que Messi et Ronaldo

Pep Guardiola peut avoir le sourire. Pour le compte de la 30e journée de Premier League, Manchester City a giflé Southampton avec un succès 4 buts à 1 et Erling Haaland a encore été monumental. L'attaquant norvégien de 22 ans a inscrit un doublé dont un superbe ciseau en deuxième période. Après le match, Guardiola s'est confié devant les médias et il a encensé son attaquant, le plaçant au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux monstres sacrés du football et meilleurs joueurs de la dernière décennie.

Guardiola encense Haaland

"Si vous regardez le nombre de matches qu'Erling Haaland a joués dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu'il a marqués dans le même nombre de matches, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués. Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est un joueur plus complet", a confié le coach catalan, qui a entraîné Messi au FC Barcelone. Il a d'ailleurs rappelé que l'Argentin et CR7 ont dominé le football pendant de nombreuses années, alors qu'il estime qu'Haaland est en train de réussir dans le championnat le plus difficile au monde.

"Mais Erling sait que ces deux gars ont dominé pendant deux décennies. Pas seulement une année ou deux. Deux décennies de football mondial. Ils ont marqué des buts, gagné des titres et fait absolument tout ce qu'ils pouvaient. Je pense que le football s'est amélioré, principalement grâce à Cristiano et Messi, pour ce qu'ils ont fait pour notre sport. Erling n'a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Je peux parler parce que j'ai connu d'autres championnats, et faire ce qu'il a fait est tout à fait remarquable", a analysé Guardiola, dithyrambique envers son attaquant.