Manchester City : Pep Guardiola critique vivement ses joueurs et ses fans après la victoire contre Tottenham

Vendredi soir, Manchester City s'est imposé après une remontée incroyable contre Tottenham. Menés 2-0 à la mi-temps, les Skyblues ont réussi à renverser l'équipe londonienne grâce à un Riyad Mahrez inspiré. L'international algérien a marqué deux buts et a délivré une passe décisive. Cette victoire est très importante pour l'équipe de Pep Guardiola, car elle leur permet de reprendre l'avance de trois points sur Manchester United et de réduire leur retard à cinq points sur Arsenal, bien que les Gunners aient encore un match en moins. Cependant, malgré le scénario heureux et la démonstration de la force offensive de Manchester City, Pep Guardiola n'a pas apprécié. L'entraîneur espagnol a eu des propos très durs envers ses joueurs ainsi qu'envers les supporters présents au stade, qu'il a accusé de ne s'être réveillés qu'une fois que l'équipe menait.

"Je ne peux pas nier à quel point nous sommes heureux, mais nous sommes loin de l'équipe que nous étions. Pas en termes de jeu, nous avons assez bien joué mais il y a beaucoup de choses comme la compétitivité, en termes de ce que nous devons faire dans beaucoup de choses dont nous sommes loin. (…) Nous jouons parce que ‘mon manager m'a dit de jouer comme ça’, mais il n'y a rien qui vient du ventre. Aujourd'hui, nous avons eu de la chance mais tôt ou tard, nous allons encore perdre des points. Il nous manque de la passion, du feu et du désir de gagner dès la première minute. C'est la même chose avec nos fans, ils sont silencieux pendant 45 minutes. Ils ont hué parce que nous perdions, pas parce que nous jouions mal. Nous avons bien joué, nous avons eu plus d'occasions, les expected goals de Tottenham sont de 0,89 donc nous étions meilleurs. Ils ont hué parce que nous perdions, mais c'est peut-être la même chose que notre équipe."