Manchester City : Mendy plaide non coupable

a nié huit chefs de viol et quatre chefs d'agression sexuelle, liés à des attaques présumées contre huit femmes entre juillet 2012 et août 2021. Les deux hommes restent en liberté sous caution. Au total, six plaignantes accusent Benjamin Mendy. L'audience qui se tient donc jusqu'à demain doit permettre d'avancer sur certains points. Le tribunal de Chester a indiqué qu'il "traitera d'une série de questions", comme l'explique RMC Sport, notamment celle d'une demande d'abandon de certaines charges contre le joueur.

Mendy, qui a disputé 50 matchs de Premier League avec Manchester City depuis son arrivée de Monaco en 2017, totalise 10 sélections internationales avec la France, a été suspendu par le club après avoir été inculpé.



C'était attendu.. L'audience du jour a été, pour rappel, préparatoire à son procès, qui débutera le 25 juillet prochain, pour une durée de 6 semaines. Comme l'explique l'AFP, le champion du monde 2018 avec les Bleus a répété à de multiples reprises "non coupable".Mendy n'est pas le seul à être présent dans le box des accusés. C'est également le cas de Louis Saha Matturie. Ce dernier