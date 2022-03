Manchester City : Mendy convoqué devant la justice fin mai

Ce vendredi matin, Benjamin Mendy ne s'est pas présenté dans la salle d'audience numéro 3 du tribunal de Chester. Dispensé d’assister à l’audience, il devra néanmoins être présent devant la justice, le 23 mai prochain. Pour rappel, le défenseur de Manchester City est visé par sept chefs d'accusation de viol, par quatre plaignantes. Pendant deux jours, les 23 et 24 mai prochains les avocats des différentes parties ainsi que l’accusation étudieront encore une fois les charges. Comme expliqué par L'Equipe, le rendez-vous judiciaire du jour - qui a duré une heure - avait un caractère essentiellement administratif.

Un procès de six semaines à partir du 25 juillet

La prochaine audience, elle, devrait servir à préparer le procès. Le juge Everett a confirmé, lors de l'audience, la date du procès de Benjamin Mendy. Il est prévu à partir du 25 juillet, pour une durée de six semaines. Libéré sous caution le 7 janvier dernier avant d'être placé sous contrôle judiciaire après avoir été emprisonné depuis août 2021, le défenseur avait appris que de nouvelles charges pesaient contre lui. Son co-accusé, Louis Saha Matturie, est accusé de dix faits dont sept viols et trois agressions sexuelles sur cinq victimes présumées. L'audition qui s'est déroulée ce vendredi n'a pas donné lieu à de nouvelles accusations à l'encontre de Mendy, qui restera en liberté et sous contrôle judiciaire dans l'attente de la prochaine audience préliminaire fin-mai puis l'ouverture de son procès.