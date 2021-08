Manchester City : Mendy accusé de viols et inculpé par la police

⚖️ The CPS has authorised @cheshirepolice to charge Benjamin Mendy with four counts of rape and one count of sexual assault.

The footballer will appear at Chester Magistrates' Court on 27 August.



Read more ➡️ https://t.co/G8KxacG40o pic.twitter.com/iooTadTdCL



— CPS (@CPSUK) August 26, 2021

Une première audience au tribunal le 27 août

La police du Cheshire et le Crown Prosecution Service souhaitent rappeler à tous que les poursuites pénales contre Mendy sont actives et qu'il a droit à un procès équitable. Il est extrêmement important qu'il n'y ait pas de signalement, de commentaire ou de partage d'informations en ligne qui pourraient en aucune façon porter préjudice à ces procédures", peut-on également lire sur le communiqué. Le joueur a été placé en détention provisoire et il comparaîtra devant le tribunal de première instance de Chester le vendredi 27 août 2021. Champion du monde 2018 avec les Bleus, Mendy est arrivé à Manchester City en 2017 en provenance de l'AS Monaco.



Benjamin Mendy est de nouveau dans la tourmente. Le latéral de Manchester City est "inculpé par la police" et a été suspendu par son club, Manchester City, comme annoncé ce jeudi dans un communiqué officiel. Le champion d'Angleterre précise que "l'affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu'à ce que ce processus soit terminé". Titularisé lors de la première journée de Premier League cette saison, face à Tottenham (défaite 1-0),Le communiqué des autorités indique que les plaintes viennent de trois personnes âgées de plus de 16 ans. "