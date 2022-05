Il aurait pu être le héros de la qualification de Manchester City pour la finale de la Ligue des Champions avec son but inscrit mercredi à Bernabeu à un quart d’heure du terme. Au final, il n’a pas eu cet honneur. Avec ses coéquipiers, Riyad Mahrez a vu le Real Madrid les priver d’un voyage au Stade de France, au prix d’un remarquable renversement de scénario en fin de rencontre.

Mahrez ne se repose pas sur ses lauriers

C’est la deuxième fois en l’espace d’un peu plus d’un mois que l’Algérien voit un objectif majeur lui échapper sous le nez, après la non-qualification pour la prochaine Coupe du Monde avec son pays. Ce sont deux épreuves difficiles sur le plan personnel, mais l’intéressé n’a pas le temps de trop ruminer. Il y a le titre de champion d’Angleterre à aller chercher avec City.



Par ailleurs, si sur le plan collectif il y a des buts qui n’ont pas été atteints, sur le plan individuel l’ancien Havrais n’a pas à rougir de sa campagne. Loin s’en faut. Celle-ci est même particulièrement satisfaisante. Toutes compétitions confondues, il s’est rendu auteur de 24 buts et 9 passes décisives. Un bilan dont il est fier. Dans un entretien à Arab News, il a déclaré : "En termes de chiffres, oui, c'est ma meilleure saison. Beaucoup mieux, mais je sais que j'aurais pu faire encore mieux aussi. Mais c'est bien d'aider l'équipe à essayer de gagner et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je joue. Je me sens bien. Après quatre ans ici, j'ai plus d'expérience, je connais mieux mon corps, je connais tout, mes coéquipiers et le manager, donc c'est plus facile pour moi."