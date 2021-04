Une première pour Mahrez

Riyad Mahrez est en train de réaliser l’une de ses meilleures saisons avec Manchester City. Son mois de mars a été même été très séduisant,. Le Fennec a été élu par les fans de la Professionnal Footballers Association. Ce prix est à ne pas confondre avec celui officiel de la Premier League.Le gaucher algérien s’est rendu auteur de trois buts durant le mois en question. Une réalisation face à Wolverhampton et deux autres contre Southampton. Il a aussi été décisif en C1 contre le Borussia M’Gladbach, même si la rencontre en question n’a pas compté dans le jugement des supporters. Au total, cette saison, il compte 10 réalisations et 7 assistancesMahrez, qui a notamment devancé Harry Kane dans les suffrages,C’est une belle reconnaissance pour lui et elle pourrait en appeler d’autres d’ici le terme de l’exercice.