La saison de Manchester City s’est achevée dimanche avec la conquête du titre de champion d’Angleterre au bout d’un grand suspense. Riyad Mahrez a participé à ce sacre, même s’il est sorti assez tôt dans le dernier match contre Aston Villa (3-2). L’Algérien a même joué un rôle clé dans la brillante campagne des Eastlands, avec notamment un apport statistique considérable. Toutes compétitions confondues, il a signé 24 buts et 9 passes décisives. Il a été le joueur le plus décisif de l’équipe, à égalité avec Kevin De Bruyne.

Mahrez s’est « posé les bonnes questions »



L’international algérien a clairement franchi un cap durant ces derniers mois. Et ce n’est pas un hasard. Dans une interview accordée à Canal+, il a expliqué sur quoi il a travaillé : « J’ai un peu épuré mon jeu, avant j’étais que dans le mode dribbles. C’est bien aussi, mais dans le très haut niveau, il faut être décisif. A un moment donné faut que tu te poses de bonnes questions. J’étais un ailier, mais maintenant je suis un ailier qui rentre plus. Les dribbles, c’est bien quand t’as 18,19 ans, mais aujourd’hui il faut marquer des buts, donner des passes et faire gagner tes équipes. »

🗨️ "Des petits gris-gris tu connais"





Riyad @Mahrez22 — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 22, 2022



Offensivement, Mahrez est devenu donc un autre joueur sous la coupe de Pep Guardiola. Et défensivement aussi, il s’est amélioré. « Avant, je faisais des replis défensifs, mais avec Guardiola c’est devenu constant. » Une évolution qui se vérifie aussi à travers les chiffres, vu qu’il est le joueur offensif de City à avoir effectué le plus de récupérations de balle derrière Bernardo Silva (142 contre 205).