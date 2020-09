Manchester City : Mahrez ciblé par le Real Madrid pour remplacer Bale ?

Le Real Madrid envisage un transfert possible pour l'ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, en cas d'un départ de Gareth Bale. L'international algérien a fourni 11 buts et neuf passes décisives en 33 matchs de Premier League la saison dernière. Le joueur de 29 ans a remporté la Premier League, la FA Cup, la League Cup (deux fois) et le Community Shield jusqu'ici pendant son séjour sous les ordres de Pep Guardiola après son transfert en provenance de Leicester City en 2018.

Avec City, Mahrez était remplaçant lors du Final 8

Pour le moment, seul Martin Odegaard, en retour de prêt de la Real Sociedad, est arrivé du côté du Santiago Bernabeu. Toutefois, Foot Mercato indique que les dirigeants du Real Madrid auraient pris des renseignements sur le cas de Riyad Mahrez (Manchester City). Sous contrat jusqu'en 2023, l'international algérien pourrait être une option seulement si Gareth Bale devait, dans le futur, quitter le club merengue, du fait de son salaire très important.

🚨Info: En cas de départ de Gareth Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, le @realmadrid pense à Riyad Mahrez 🇩🇿, avec lequel des premiers contacts ont été noués.https://t.co/gcPmTgi3UJ

— Santi' FM (@Santi_J_FM) September 10, 2020

Mahrez a souvent été valorisé par son entraîneur, Pep Guardiola. L'ex coach du Barça avait notamment indiqué à son sujet : "C’est un joueur incroyable. C’est un gars fantastique qui peut toujours créer quelque chose de spécial avec des passes décisives et des buts. Nous sommes ravis de l’avoir et j’espère qu’il pourra nous aider quand il jouera et même quand il ne jouera pas".