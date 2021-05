Depuis son arrivée chez les Cityzens à l'été 2017, Benjamin Mendy n'a pas toujours été très heureux. Plombé par des blessures à répétition, le latéral tricolore a également eu du mal à convaincre Pep Guardiola qu'il méritait d'être régulièrement titularisé. Tant et si bien qu'au bout de quatre années passées à Manchester City, Mendy n'a disputé que 72 matchs officiels. Et pourtant, cela ne l'empêche pas d'enquiller les trophées.



Car depuis qu'il est un Skyblue, Benjamin Mendy en a déjà glané neuf. De fait, le Français a remporté un trophée tous les huit matchs avec City. Une statistique des plus impressionnantes pour un joueur qui est finalement tombé dans la bonne équipe, au bon moment. A son palmarès anglais, le défenseur compte donc deux titres de champion en Premier League, quatre Coupes de la Ligue, deux Community Shield et une Coupe d'Angleterre.

My ratio keeps getting better 🏆😂😂😂😂 CHAMPIONS BABY

— Benjamin Mendy (@benmendy23) May 11, 2021







A noter que durant ce laps de temps, il a aussi été sacré champion du monde 2018 avec la France en ne jouant que quelques petits minutes face au Danemark (en match de poule).