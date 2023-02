Manchester City : les excuses de Guardiola auprès de Gerrard après une mauvaise blague

La fin de saison 2013-2014 avait été bouillante entre Manchester City et Liverpool en Premier League avec un superbe duel pour le titre entre les deux formations. Mais lors d'un choc entre les Reds et Chelsea en fin de saison, Steven Gerrard avait précipité la chute des siens après une glissade ayant offert l'ouverture du score aux Blues. Tandis que Liverpool avait perdu ce match, Manchester City en avait profité et avait finalement remporté le titre au terme de la saison. Seulement, Gerrard est déjà revenu sur ce mauvais souvenir en expliquant qu'il n'oublierait jamais ce moment. Sauf que Pep Guardiola le lui a encore plus rappelé il y a quelques jours en faisant une mauvaise blague à ce sujet. Le coach de Manchester City a dû se prononcer concernant les possibles sanctions que pourraient recevoir les Skyblues suite à leurs infractions financières en Premier League et le coach catalan a été auteur d'une mauvaise blague concernant la glissade de la légende des Reds.

Guardiola s'excuse

"Le but de Sergio Agüero assisté par Mario Balotelli (en Premier League, en 2012). Je ne sais pas si nous sommes responsables de la glissade de Steven Gerrard (en Premier League 2014). Vous savez, dans cette situation à Anfield. Je ne voulais pas que cela arrive par respect pour Gerrard, mais est-ce de notre faute? Allons-y. Cela nous appartient", avait balancé Guardiola devant la presse. Sauf que cette blague n'est pas passée du côté de Liverpool et le coach des Skyblues a tenu à s'excuser ces dernières heures à ce sujet. Tandis que City va affronter Arsenal demain en Premier League, Guardiola a assuré devant les médias qu'il s'est excusé en privé auprès de Gerrard, avant de s'excuser à nouveau lors de sa conférence de presse.

"Je m’excuse auprès de Steven Gerrard pour mes commentaires inutiles et stupides que j’ai faits la dernière fois à son sujet. J’ai honte de moi, parce qu’il ne le mérite pas. Il sait à quel point je l’admire, lui et sa carrière. Je n’ai pas bien représenté mon club. Je me suis excusé auprès de lui (Steven Gerrard) en privé, mais puisque le commentaire était public, mes excuses doivent aussi être publiques... Je suis vraiment désolé pour lui, sa femme et sa famille", a confié Guardiola devant les médias. L'ancien coach du Barça a donc tenu à faire son mea culpa auprès de Gerrard et cela est tout à son honneur.