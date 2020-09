Décidément, Lothar Matthaus a une dent contre Pep Guardiola. Après avoir déclaré il y a quelques jours que le Catalan n’a fait qu’échouer depuis qu’il s’est installé sur le banc de Manchester City, le Ballon d’Or 1990 s’est encore permis de tacler l’ancien coach du Barça. Une critique formulée de manière indirecte dans un entretien à Sport Bild, alors qu’il décortiquait le travail de Lucien Favre au Borussia Dortmund. "Ne pas avoir titularisé Sancho et Emre Can dans un match de haut niveau comme celui contre le Bayern a été préjudiciable lors de la défaite 1-0 de la phase retour. Cela me rappelle l'erreur de Pep Guardiola en Ligue des champions contre Lyon quand il a mis Kevin De Bruyne sur le côté droit au lieu de sa position habituelle".



Matthaus avait lui-même été entraineur entre 2001 et 2011, mais il n’a guère marqué les esprits dans ce rôle. En tous cas, nettement moins qu’en tant que joueur. Il a notamment dirigé les sélections nationales de Hongrie et de Bulgarie. Malgré son immense vécu au plus haut niveau, il n’a jamais été embauché par un club de Bundesliga. Pour distiller les critiques, l’actuel consultant de Sky Allemagne est donc assez mal placé.