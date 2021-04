Manchester City - Leeds : Échange d’éloges entre Guardiola et Bielsa

La cinquième confrontation entre deux équipes entraînées par Pep Guardiola et Marcelo Bielsa se déroulera samedi pour le compte de la 31ème journée de Premier League (13h30). Manchester City recevra Leeds United sur la pelouse de l' Etihad Stadium et aura l'occasion de s'envoler un peu plus vers un titre qui semble inéluctable, étant donné les 14 points d'avance sur Manchester United au classement. Le technicien argentin a lancé la première salve de compliments envers son homologue, considéré comme son "élève". "C'est un homme magique. Ce qu'il sait faire est extrêmement difficile. Essayer de le copier, j'ai déjà abandonné, mais j'ai une véritable admiration pour ce qu'il fait ", a commenté l'entraîneur de Leeds.

"Si on lui donne Manchester City, il gagnera des titres"

Mis au courant par les éloges tenus par celui avec lequel il avait discuté durant près de onze heures avant de se lancer dans sa carrière d'entraîneur, Guardiola a été très touché. "Je suis submergé. J e me sens bizarre. C'est un énorme compétiteur. C'est la personne la plus honnête. Quand j'ai pu lui parler, ce qu'il dit est ce qu'il croit. Il ne dit rien et ne fait rien pour les médias", a commenté l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Parfois critiqué pour son manque de titres au niveau de son palmarès, Bielsa a été défendu par le natif de Santpedor. "Les gens disent qu'il ne gagne pas de titres mais si on lui donne Manchester City, il gagnera des titres. Cela dépend des joueurs que vous avez, mais les joueurs qu'il a sont toujours de meilleurs joueurs par la suite. C'est la meilleure preuve de la qualité d'un entraîneur."



Le bilan des quatre affrontements entre les deux coachs penche en faveur de Guardiola - qui a toujours disposé, avec Barcelone et Manchester City, d'effectifs supérieurs à ceux de l'Athletic Bilbao et Leeds - avec deux fois victoires et deux matches nuls. Le 3 octobre dernier, lors du match aller à l'Elland Road, le promu avait tenu tête au vice-champion d'Angleterre (1-1) dans un duel qui avait engendré 35 tirs. En ce qui concerne un possible troisième titre de champion en quatre ans pour son équipe, Guardiola ne l'a pas oublié et a rappelé : "N ous sommes si proches - il nous faut trois victoires et un match nul - et lorsque vous jouez à domicile, c’est une opportunité."