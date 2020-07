Manchester City : Le record de passes décisives égalé par Kevin de Bruyne

20 - Kevin De Bruyne has assisted his 20th Premier League goal of the season, a joint-record in the competition alongside Thierry Henry in 2002-03. Master. pic.twitter.com/yIAduR0wRW

De Bruyne n’oublie pas ses coéquipiers

Depuis 17 ans, personne n’avait fait aussi bien. A l’occasion de la large victoire de Manchester City face à Norwich lors de la 38eme et dernière journée de Premier League, Kevin de Bruyne s’est hissé à la hauteur de Thierry Henry. Si l’international belge a inscrit deux des cinq buts des Citizens lors de cette rencontre face au bon dernier du classement à l’issue de la saison, le plus important a eu lieu à dix minutes du terme de la rencontre. Le troisième but du club mancunien, inscrit par l’international anglais Raheem Sterling à la 79eme minute du match, est venu d’une nouvelle passe décisive réalisée par le Belge. Or, cette passe décisive s’est avérée être la 20eme du joueur de Manchester City sur l’ensemble de la saison 2019-2020 de Premier League.Une performance inédite depuis les 20 passes décisives de Thierry Henry sous les couleurs d’Arsenal à l’occasion de la saison 2002-2003. Honoré à l’issue de la rencontre avec le trophée officiel de meilleur passeur de la Premier League, Kevin de Bruyne a voulu associer ses coéquipiers à ce succès personnel. « C’est évidemment une belle réussite pour moi, mais il ne faut pas oublier que je ne fais que la moitié du travail, a déclaré l’international belge à cette occasion. Je suis très reconnaissant envers mes coéquipiers pour la manière dont ils ont pu conclure ces occasions. Sans eux, je n’aurai pas pu signer autant de passes décisives cette saison. » Avec la Ligue des Champions à terminer, le huitième de finale retour face au Real Madrid étant programmé le 7 août prochain sur la pelouse de l’Etihad Stadium, Kevin de Bruyne aura d’autres occasions d’offrir des caviars à ses coéquipiers.