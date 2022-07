Manchester City : Le procès de Mendy reporté au 10 août

Il faudra faire preuve de patience avant de connaître l'issue de l'affaire Benjamin Mendy. Accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle ; dix chefs d'accusation portés à son encontre concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021, le latéral français de Manchester City a vu son procès être reporté, d'après des informations de RMC Sport. La justice anglaise a en effet confirmé au média que le procès, qui devait initialement se dérouler à partir du 25 juillet prochain, a été reporté au 10 août.

Mendy risque plusieurs années de prison

Sept victimes présumées ont porté plainte contre l’ancien élément de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille, qui n'a plus rejoué avec Manchester City depuis le 15 août 2021. Benjamin Mendy a toujours nié les accusations contre lui, a toujours plaidé non-coupable et demeure présumé innocent. A ses côtés, Louis Saha Matturie sera lui aussi jugé. Plusieurs avocats contactés par RMC Sport ont pu confier que Mendy risquait plusieurs années de prison (plus de 10 ans) si il venait à être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Initialement son procès devait dans un premier temps se terminer le 2 septembre mais il faudra patienter quelques jours supplémentaires afin de connaître l'issue de cette triste affaire.