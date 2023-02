Manchester City : Le club, surpris, risque de lourdes sanctions après des infractions financières

Après quatre ans d'enquête, la Premier League a annoncé ce lundi qu'elle mandatait une commission indépendante afin d'éclaircir la situation. Ainsi, Manchester City aurait violé les règles financières du championnat anglais pendant près de neuf saisons, soit plus d'une centaine de fois. En 2018, l'enquête avait été lancée à propos de revenus de sponsorship surestimés, de règlements effectués par les propriétaires du club au lieu de sponsors, du salaire doublé de l'entraîneur Roberto Mancini et du mépris des règles sur les approches des jeunes joueurs. Ce faisant, Manchester City a aujourd'hui une épée de Damoclès au-dessus de la tête et risque de lourdes sanctions sportives. Néanmoins, le club affirme être surpris par cette annonce de la Premier League.

« Le Manchester City FC est surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League, compte tenu du grand nombre de documents détaillés fournis à l'EPL (English Premier League) » a déclaré le club via un communiqué. « Le club se félicite de l'examen de cette affaire par une commission indépendante, afin d'examiner de manière impartiale l'ensemble complet de preuves irréfutables qui existent » est-il inscrit. Les Citizens attendent « que cette affaire soit réglée une fois pour toutes. »