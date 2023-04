Manchester City : le chambrage d'Ederson après le succès face à Arsenal

Manchester City a frappé un immense coup dans la course au titre en Premier League. Opposé à Arsenal pour le choc de la 33e journée du championnat à l'Etihad Stadium, les Skyblues ont gagné 4 buts à 1 face aux Gunners, leaders de Premier League. Avec désormais seulement deux points de retard et surtout deux matchs en moins, Manchester City a son destin en mains en vue d'obtenir un neuvième titre de champion d'Angleterre dans son histoire. Les hommes de Pep Guardiola pourraient donc faire tomber Arsenal de son siège de leader d'ici les prochaines semaines. Mais alors que le sort de la Premier League reste indécis, Manchester City a giflé les Gunners au terme d'une superbe démonstration avec ce succès 4 buts à 1. Et parmi les joueurs des Cityzens, Ederson n'a pas manqué de chambrer les supporters d'Arsenal.

Ederson chambre les supporters d'Arsenal

Alors que la fin de match approchait et que City menait 3 buts à 1, Erling Haaland en a profité pour inscrire son 33e but de la saison en Premier League et ainsi sceller le succès des Cityzens 4 buts à 1. Il n'en fallait pas plus à Ederson, le portier de Manchester City, pour chambrer les supporters des Gunners. En se retournant en direction des fans d'Arsenal, le Brésilien a mimé des pleurs. Tandis qu'Aaron Ramsdale a vécu une soirée délicate dans les buts d'Arsenal, encaissant le premier but dès la 7e minute après une frappe de Kevin De Bruyne, Ederson a été plus tranquille en encaissant seulement un but de la part d'Holding.