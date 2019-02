Tout juste un an après son arrivée du côté de Manchester City, en provenance de l’Athletic Bilbao pour près de 65 millions d’euros, Aymeric Laporte s’est rapidement imposé comme un pion essentiel du dispositif de Pep Guardiola. En fin de contrat en juin 2023, le défenseur français a prolongé son bail de deux années supplémentaires vendredi, soit jusqu’en 2025.

"Je suis très heureux de pouvoir envisager un avenir à long terme avec Manchester City. Depuis que je suis arrivé, je me suis senti bien accueilli par Pep et les autres joueurs. Ce club m’offre tout ce qu’il faut pour améliorer mon football. J’ai déjà fait de beaux progrès, et je veux continuer à progresser. Bien sûr, je veux gagner des trophées et je pense que City est le meilleur endroit possible pour ça", a déclaré le natif d’Agen sur le site officiel du club anglais.

Still a lot to live for, still a lot to enjoy. Thank you @mancity for keeping your trust in me. It is an honour to be part of this family.

The best is yet to come! #AL14 #Laporte2025 pic.twitter.com/qITxDfF2c8