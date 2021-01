Manchester City : Laporte est sur la mauvaise voie

La situation d'Aymeric Laporte commence à dessiner un trajet pour le moins clair. Par le passé, il était indispensable dans une défense qui ne cessait de se faire remarquer par d'innombrables erreurs. Moins propice à cela, le natif d'Agen avait su convaincre Pep Guardiola de sa qualité. "Il nous manquait. C'est le meilleur défenseur central gaucher. Imaginez la meilleure équipe du monde perdre son meilleur défenseur. Il est important dans la construction et fait preuve de personnalité", disait de lui son coach, il y a un an, lors de son retour de blessure au genou et une absence longue de cinq mois.



La nouvelle réalité du défenseur central à Manchester City est nettement moins favorable. Le 14 décembre dernier, après le derby de Manchester (0-0), Guardiola avait été sondé sur le cas du joueur, affirmant qu'il ne pouvait pas le placer comme titulaire, en raison des performances du duo composé par Ruben Dias et John Stones. "Laporte mérite d'être dans l'équipe, mais Stones et Dias méritent également d'être dans l'équipe. Ils ont incroyablement bien joué lors des derniers matchs - ils n'ont commis aucune erreur", avait alors clarifié le technicien espagnol.



Laporte n'a plus été titulaire en Premier League depuis le 21 novembre