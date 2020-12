Il y a quelque temps, Aymeric Laporte était considéré comme un élément important de la défense de Manchester City. Mais, c’était avant sa grave blessure au genou l’année dernière. A son retour, le Français n’a pas pu retrouver le niveau qui était le sien auparavant. Et, il a fini par perdre les faveurs de Pep Guardiola. Le coach catalan lui préfère désormais la charnière John Stones - Ruben Dias, voire Ruben Dias - Eric Garcia.

« Laporte est important pour nous, mais… »

Depuis l’entame de l’exercice en cours, Laporte n’a été titulaire que six fois, toutes compétitions confondues. C’est bien loin des 12 présences dans le onze qu'affiche Ruben Dias. La situation est relativement délicate pour le Basque, et il y aurait peu de chances pour qu’elle puisse évoluer positivement à court terme. C’est Guardiola lui-même qui l’a concédé : « Aymeric continue d’être très important pour nous, mais en ce moment je joue avec d’autres joueurs. À l’avenir, je suis sûr qu’il jouera beaucoup de matches.»



Le technicien catalan s’est aussi félicité, en outre, de la forte concurrence qui existe aujourd’hui au sein de son équipe et à chaque poste. « Tous les joueurs savent maintenant qu'il y a des éléments qui jouent bien et qui ne jouent pas au prochain match, a-t-il relevé. Maintenant, ils savent qu'ayant 19 ou 20 joueurs en forme, ils doivent élever leurs standards et jouer à un niveau aussi élevé que possible pour rester dans le onze. Le gars qui joue bien, je veux qu'ils continuent à faire en sorte que je leur donne leur chance ».