Manchester City : L'agent de Guardiola scelle son futur

L'humiliation du Barça en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) pourrait rapidement faire bouger les choses autour du Camp Nou. L'élimination de Manchester City face à l'OL, elle, fait beaucoup parler en Angleterre et en Espagne. Un retour de Guardiola au Barça est évoqué, même si l'agent du coach n'y croit pas une seule seconde. La Ligue des champions échappe encore à Guardiola

Durant son cycle de 4 ans en Angleterre, le technicien espagnol n'est pas encore parvenu à gagner la Ligue des champions et il pourrait possiblement avoir des comptes à rendre à ses supérieurs. Mais, pour l'agent de Guardiola, Josep Maria Orobitg, le futur de l'ex-entraîneur du Barça se situe toujours en Premier League. Il a jugé "impossible" un retour au Barça, et indiqué que le natif de Santpedor "restera à Manchester City à 100%" au cours d'un entretien accordé à Goal.



Après la défaite face à l'OL, vendredi en quarts de finale de la Ligue des champions, Guardiola avait notamment indiqué que "la partie tactique, ce n'est pas la chose la plus importante en Ligue des champions. Les attaquants de Lyon sont très rapides, surtout sur les côtés. Nos défenseurs centraux ne sont pas aussi rapides donc je ne voulais pas les laisser tout seuls. On a eu du mal dans les 30 derniers mètres mais... une ou deux erreurs dans cette compétition, c'est compliqué."