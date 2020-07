Dans le radar de quelques cadors européens à l’image de la Juventus de Turin et du Borussia Dortmund, l’ailier espagnol de 20 ans serait proche de rejoindre le club anglais de Manchester City. Selon Marca, les Citizens auraient trouvé un accord contractuel, lors des derniers jours, avec Ferran Torres. Les Anglais se seraient fixés une limite à ne pas dépasser dans ce dossier, ils ne débourseront pas plus de 35 millions d’euros pour l’international espoir espagnol.

Une clause libératoire à 100 M€

Très courtisé et ayant réalisé une saison correcte à Valence avec 6 buts inscrits et 8 passes décisives offertes, l’ailier droit dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros. Les dirigeants de Manchester City envisageraient d’inclure le milieu de terrain vénézuélien, Yangel Herrera, dans le deal afin de convaincre Valence, d’après le quotidien local Superdeporte. Le milieu de 22 ans a fait forte impression en Liga cette saison avec Grenade où il a été prêté pour une année.