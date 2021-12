Manchester City : La conférence de presse de Guardiola annulée après un test non concluant au Covid-19

5 matchs reportés en Premier League ce week-end à cause du Covid-19

Mardi, le Manchester City de Guardiola s'est offert une victoire impressionnante face au Leeds de Marcelo Bielsa (7-0). City n'a été touché par aucun cas de Covid-19 au cours des dernières semaines, alors que la propagation du variant Omicron a engendré de nombreux reports. Jeudi, cinq matchs initialement prévus ce week-end – Watford contre Crystal Palace, Southampton contre Brentford, West Ham contre Norwich, Manchester United contre Brighton et Everton contre Leicester – ont été reportés. Au moins la moitié des clubs de l'élite, Tottenham, Leicester, Manchester United, Aston Villa, Brighton, Norwich, Brentford, Burnley, Chelsea et Liverpool, ont été touchés par l'épidémie ces dernières heures.

Pep Guardiola n'a pas tenu de conférence de presse avant le déplacement de Manchester City à Newcastle, dimanche, pour le compte de la 18ème journée de Premier League (15h15).. En conséquence, la conférence de presse a été annulée comme l'explique The Athletic. Le natif de Santpedor attend désormais le résultat d'un autre test même si cette situation ne remet pas en cause la tenue du match de son équipe, qui figure en tête de la Premier League avec un point d'avance sur Liverpool et quatre sur Chelsea. Mercredi, Pep Guardiola était présent à Barcelone afin d’assister aux adieux de Sergio Agüero, contraint de se retirer du football professionnel en raison de ses problèmes cardiaques.Face à cette situation, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a demandé de la transparence sur les conditions des reports des matchs alors qu'Arsenal défiera Leeds, samedi (18h30). "a-t-il commenté en conférence de presse, dans des propos relatés par L'Equipe.