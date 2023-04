Manchester City : Kevin de Bruyne revient sur sa relation avec Erling Haaland

Ce mercredi, Manchester City a fait un grand pas vers un 9e titre de champion d’Angleterre grâce à son succès face à Arsenal (4-1). Désormais à deux points des Gunners (1er), les Cityzens ont leur destin en main avec deux rencontres à disputer de plus que les Londoniens. Auteur d’un doublé et également passeur sur le but d’Erling Haaland, l’international belge a rayonné sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Après la rencontre, l’ancien joueur de Chelsea ou encore du VFL Wolfsburg s’est livré sur sa complicité avec le buteur norvégien.

"On a un joueur costaud, fort, qui aime aller dans l'espace et j'essaie de jouer comme lui aime jouer"

"Je pense que c'est un peu naturel mais j'essaie aussi de penser à ce que mon coéquipier aime. C'est différent de jouer avec Erling ou Mahrez. On a un joueur costaud, fort, qui aime aller dans l'espace et j'essaie de jouer comme lui aime jouer. Je sais que quand je lui mets dans l'espace, on peut créer ensemble" a-t-il indiqué à nos confrères anglais.