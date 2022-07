Manchester City : Haaland prêt pour ce nouveau défi

Le regard déterminé et les cheveux tirés, Erling Haaland s'est présenté face à la presse en étant fidèle à son image. Celle d'une machine prête à tout détruire sur son passage. Le goleador norvégien, transféré à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund, a bien l'intention d'écrire un grand chapitre de sa carrière dans son pays natal. Le logiciel de Pep Guardiola ne semble avoir aucun secret pour lui.

Haaland a "hâte d'y être"

« J'ai regardé City depuis que Pep a pris la relève en 2016, je sais exactement comment ils jouent, j'en sais beaucoup sur tout, a lancé Haaland devant la presse ce dimanche. C'est la chose la plus importante. Je savais beaucoup de choses avant de lui parler. J'ai juste eu le sentiment dans mon estomac et la façon dont ils jouent, tout, j'ai eu le sentiment de City."



"C'est un grand défi, un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouvel entraîneur, a continué le buteur norvégien. Je sais ce que c'est de venir dans un nouveau club, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai hâte d'y être. Je souris beaucoup, je travaille beaucoup et j'espère beaucoup apprécier le jeu. » Le ton est donné.