Manchester City : Gündogan raconte la méthode Guardiola

Décidément, Pep Guardiola est un homme à part, lui qui pense presque constamment au football et qui a du mal à s'en détacher plus d'une demi-heure. Depuis sa prise de fonction en 2008 au FC Barcelone, l'ancien milieu de terrain a gagné partout où il est passé, que ce soit en Catalogne, au Bayern Munich et maintenant à Manchester City. Avant le choc de ce mercredi soir en Ligue des Champions à l'Etihad Stadium entre les Citizens et le Paris Saint-Germain, Ilkay Gündogan s'est exprimé sur son entraîneur et sa méthode. « En quatre ans et demi, c'est arrivé effectivement trois ou quatre fois (qu'il oublie de donner sa composition lors de sa causerie d'avant-match, emporté par l'excitation).

Il arrive aussi que Pep prononce ton nom lorsqu'il annonce l'équipe et puis après qu'il vient te voir en disant : "Je suis désolé mais je me suis trop trompé tout à l'heure, tu n'es pas titulaire..." », a reconnu le milieu de terrain allemand au sujet de Guardiola.

« Son raisonnement est différent »

« Mais c'est normal, beaucoup d'idées lui passent par la tête pendant ses causeries. De toute façon, ce n'est pas évident pour lui de déterminer un onze de départ quand tous les joueurs sont disponibles. (...) Pep déteste quand on commet des erreurs bêtes, comme rater un contrôle évident ou une passe facile., a par la suite confié Gündogan, lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Dans cette zone, tu prends forcément le risque de perdre le ballon si tu veux tirer au but, adresser un bon centre ou réaliser une passe qui va mettre un coéquipier en bonne position...