Les supporters de Manchester City peuvent être soulagés. L’avenir de Pep Guardiola au poste de manager de l’équipe n’est pas conditionné par les résultats qui vont suivre durant les prochains mois. Le club a une totale confiance en son coach, et ce dernier n’envisage pas un nouveau challenge ailleurs. Il l’avait certifié il y a quelques semaines et il l’a encore répété vendredi en conférence de presse. « Je l’ai dit plusieurs fois, à moins que le club ne me limoge, je vais rester à 100%, a-t-il promis. A 100%, je serai là la saison prochaine (…) J'aime travailler avec ces joueurs, mais même si ça va mal et que nous ne sommes pas en Ligue des champions, je ne partirai pas. En tant que manager, il y a de bons et de mauvais moments, on ne gagne pas tout le temps. Mais tout dépend de ce que nous pouvons faire ensuite et de la façon dont nous pouvons nous améliorer. »

Guardiola n'a toujours pas prolongé

Guardiola est arrivé chez les Eastlands en 2016. Avec cette équipe, il a remporté deux titres de champion d'Angleterre, une Cup et deux Leagues Cup. Le technicien catalan n’a, en revanche, pas brillé en C1 où il n’est pas encore parvenu à franchir le cap des quarts de finale. À noter que jusqu’ici, il n’est encore jamais resté plus que de quatre saisons dans un seul club. S’il poursuit avec City ça sera donc une première. Pour rappel, son contrat actuel du côté de l’Etihad Stadium expire en 2021.