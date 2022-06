Joan Laporta a annoncé que le FC Barcelone et Manchester City joueront un match de charité le 24 août au Camp Nou afin de récolter des fonds pour la recherche. Juan Carlos Unzue et Pep Guardiola étaient également présents, et l'avenir de Bernardo Silva est devenu un sujet de discussion. Le président du FC Barcelone a plaisanté sur la possibilité que la star portugaise joue ce match en tant que joueur du FC Barcelone. Guardiola a répondu en disant que le 24 août au Camp Nou, City sera "Bernardo Silva et dix autres". Les rires ont fusé dans la salle, mais plus tard en conférence de presse, Guardiola a de nouveau évoqué l'avenir du joueur.

Une vente n'est pas exclue

Bien qu'il souhaite que B. Silva reste à City, il n'exclut pas une vente potentielle. "Deux clubs comme Barcelone et Manchester City, les noms sont variés, il y en a beaucoup", a déclaré Guardiola. "Pour l'instant, je pense que Bernardo va continuer avec nous. Notre objectif, en tant que club, est qu'il reste avec nous, mais j'ai toujours dit que je ne veux pas de joueurs qui ne veulent pas être avec nous. Mais Bernardo est important et je pense qu'il va rester. C'est vrai qu'il pourrait être à Barcelone, je ne sais pas ce qu'il va se passer." Quant à Laporta, il a jeté de l'eau froide sur la situation. "J'aime inclure les meilleurs joueurs à Barcelone, nous travaillons dur pour améliorer notre équipe", a déclaré le président catalan.