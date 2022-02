Riyad Mahrez est l’homme en forme de Manchester City actuellement. Nullement perturbé par sa mauvaise CAN, l’international algérien marche sur l’eau et empile les buts avec les Sky Blues. Il est même devenu l’atout offensif numéro 1 de cette formation. Pep Guardiola, son entraineur, est le premier à s’en féliciter. Mais, exigeant en même temps, il attend que son ailier soit encore plus productif durant la dernière ligne droite de la saison.

Mahrez « peut encore mieux faire »

« S’il est dans la forme de sa vie ? Non, la saison dernière (à pareille période) a été le meilleur moment pour Riyad, a déclaré le technicien catalan. Il peut encore faire mieux cette saison pour atteindre le niveau qu'il a atteint au cours des quatre, cinq ou six derniers mois de la saison dernière, lorsqu'il était exceptionnel, par sa façon de jouer et de produire. Il peut faire mieux ».



Guardiola a enchéri en mettant en avant les qualités qu’a le Fennec en dépit d’un physique peu avantageux. « (Il y a) la qualité de sa finition, sa personnalité dans la surface de réparation. Quand c'est proche de la surface, il a la capacité, la technique parce qu'il n'est pas fort, ses jambes ne le sont pas. C'est la qualité de la vitesse et de la technique. Ce sont ses atouts », a-t-il ajouté.