Manchester City : Guardiola optimiste pour le retour d'Agüero et De Bruyne

Deux retours importants



PEP 💬 Nous ne pouvons pas nier que la Ligue des champions est proche et que la Premier League n'est pas terminée et qu'elles sont plus importantes. Mais nous voulons gagner cette compétition. L'envie de Tottenham sera incroyable et la qualité de ses joueurs est extraordinaire.

— Manchester City (@ManCityFra) April 23, 2021

Priorité à la Ligue des Champions

Après le projet avorté de la Super Ligue en début de semaine, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, veut désormais se focaliser sur le terrain et les prochaines rencontres décisives qui attendent ses hommes., qui ont fraîchement débarqué José Mourinho. Mais c'est surtout la rencontre de mercredi prochain qui attise les attentions du monde entier,Des rencontres à enjeux ou l'ancien coach du Barça pourra compter sur deux éléments offensifs majeurs."Ils sont tous les deux prêts, ils se sont entraînés aujourd'hui (vendredi). Pour Sergio Agüero, il s'agit de sa première séance d'entraînement depuis deux semaines. Demain, nous aurons une dernière séance et ensuite nous déciderons." Rappelons que le Belge était sorti sur blessure à cause d'une douleur à une cheville juste, lors de la demi-finale de FA Cup perdue face à Chelsea (0-1).Des cadres importants nécessaires pour le sprint final, car comme évoqué en conférence de presse, Pep Guardiola souhaite bien sûr remporter la Coupe de la Ligue anglaise, mais préfère avant tout se focaliser sur la Ligue des Champions et le championnat pas encore acquis.Mais nous souhaitons tout de même gagner la Coupe de la Ligue." Une rencontre qui verra un petit nouveau sur le banc des Spurs, car ce n'est plus José Mourinho mais bien son adjoint Ryan Mason qui prendra la tête de Tottenham jusqu’à la fin de saison. Une rencontre qui s'annonce difficile pour le jeune entraîneur de 29 ans qui devra faire face à l'ogre Cityzens, triple tenant du titre de la compétition et qui tentera d'inscrire son nom au palmarès pour la 4eme fois de suite.