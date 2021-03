Manchester City - Guardiola : "Nous avons beaucoup souffert"

À

Etihad Stadium, mercredi soir en match avancé de la 33ème journée de Premier League.

Les Saints ont posé des problèmes à City jusqu'à ce que Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez marquent deux fois et qu' Ilkay Gundogan n'ajoute un autre but.



"Nous avons offert le premier but, il va falloir en tirer les leçons"

"Lors des 20 ou 25 premières minutes, c'était la meilleure équipe que nous avons affrontée ici cette saison. J'ai s eulement du respect et de l’admiration pour l’équipe de Ralph. Nous avons beaucoup souffert pour les contrôler. C'était difficile de construire parce que nous ne pouvions pas trouver les milieux de terrain", a expliqué Guardiola en conférence de presse après la rencontre. "Ils (Southampton) ont été brillants avant la pause et nous avons dû nous en remettre à la qualité de nos joueurs pour nous en sortir. En seconde période nous avons été bien meilleurs. C'était un match difficile et une victoire incroyable. Nous avons 14 points d'avance, certes avec un match de plus. Il nous reste encore 9 matchs à jouer, à commencer par le prochain contre Fulham (samedi)", a-t-il indiqué.





en croire les propos tenus par Pep Guardiola, Southampton a offert la meilleure opposition à Manchester City cette saison, toutes compétitions confondues sur sa pelouse, en dépit de la défaite 5-2 concédée par les visiteurs de l' Valorisant les performances de ses joueurs offensivement en citant Mahrez, Foden, De Bruyne et Silva, le coach des Citizens a toutefois mis en garde son groupe au sujet des buts encaissés. "Nous devons encore nous améliorer, nous avons offert le premier but., a-t-il clamé. En huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, Manchester City affrontera le Borussia Mönchengladbach, le 16 mars (victoire à l'aller 0-2).