Manchester City : Guardiola n'estime pas l'équipe imbattable

Nous ne sommes pas imbattables. Les 15 matchs consécutifs gagnés ne nous ont pas aidés à démarrer à 2-0. J’ai dit à plusieurs reprises, c’est bien, c’est bien et cela nous a aidés à être où nous en sommes dans la Coupe Carabao, la FA Cup, la Ligue des Champions et la Premier League. Les 15 victoires ont pu nous aider à être là où nous en sommes, mais pas plus. Nous devons recommencer demain. C'est l'objectif", a expliqué le natif de Santpedor.



a raté 11 matchs après être entré en contact avec une personne atteinte du Covid-19, avant d'être lui-même testé positif, mais Pep Guardiola a confirmé qu'après avoir été lentement réintégré dans l'équipe, l'Argentin est maintenant de retour à l'entraînement normal.

Rodri s'est assez bien entraîné aujourd'hui et je pense qu'il sera disponible demain. Ruben (Dias) est revenu à l'entraînement aujourd'hui et Sergio a fait sa deuxième séance d'entraînement avec nous. Sauf Fernandinho, Nathan (Aké) et Kevin (De Bruyne) , je pense que le reste de l'équipe première équipe est disponible ", a glissé l'entraîneur de Manchester City.

Manchester City semble inarrêtable ces dernières semaines. Lancée sur une série de 15 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'équipe dirigée par Pep Guardiola avait concédé un match nul contre West Bromwich, le 15 décembre dernier (1-1). Depuis, elle n'a cessé de s'imposer contre ses opposants, que ce soit en Premier League ou en FA Cup. Alors, avant l'affrontement face au Tottenham de José Mourinho, samedi en championnat, Pep Guardiola - élu entraîneur du mois de janvier en Premier League - a nuancé l'enthousiasme autour de son groupe, en conférence de presse.Par ailleurs, il a donné quelques nouvelles au sujet des différents blessés de son effectif.