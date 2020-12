Manchester City : Guardiola ne va pas reposer De Bruyne

Proud and honoured to be named among the best! Congrats @lewy_official pic.twitter.com/8MAk8AIdl2

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) December 18, 2020

De Bruyne assume son rôle de leader

Maintenant, je suis l'un des gars plus âgés dans les vestiaires et je suis ici depuis six ans, donc je sais comment tout fonctionne et je pense que c'est l'évolution normale que vous obtenez en tant que joueur lorsque vous êtes dans l'équipe. Je pense que c'est bien d'être un leader de l'équipe. Cela vous aide également dans votre vie en dehors du terrain, il est donc important d'en prendre la responsabilité", avait développé le milieu de terrain de belge, le week-end dernier dans un entretien accordé à Canal Plus.

Manchester City est loin d'afficher la même domination que par le passé, même si sa possession de balle tend à démontrer le contraire. L'équipe dirigée par Pep Guardiola a encore montré un visage peu convaincant, mardi soir face à West Brom (1-1). Le technicien a d'ailleurs reconnu qu'il était bien au fait que la saison de ses joueurs était moins bonne . Avant le déplacement pas forcément aisé sur la pelouse Southampton, troisième de Premier League, samedi (16 heures), il a confirmé qu'il n'allait pas accorder de repos à Kevin de Bruyne, son maître à jouer.", a répondu Guardiola sur cette possibilité. Neuvième de Premier League, Manchester City possède certes la défense la plus efficiente du championnat d'Angleterre (12 buts encaissés, comme Tottenham), mais pêche dans la finition, avec seulement 18 buts marqués en 12 rencontres jusqu'ici, loin des 29 de la meilleure attaque du royaume, Liverpool.Joueur de Manchester City depuis 2015 et son transfert en provenance de Wolfsbourg, De Bruyne ne craint pas ses responsabilités, lui qui est le capitaine du club anglais. "