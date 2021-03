Manchester City - Guardiola : "Le Bayern Munich est la meilleure équipe du monde"

"La couronne, si vous voulez la prendre, vous devez la gagner"

avec un quart de finale de la FA Cup contre Everton, le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach (succès 0-2 à l'aller) et la finale de la Carabao Cup contre le Tottenham de José Mourinho, prévue en avril.

Manchester City évolue sur une autre planète ces derniers mois. dont la plus récente face à West Ham, samedi (2-1) . David Moyes, le manager des Hammers, avait affirmé que Manchester City était la "meilleure équipe du monde", mais Pep Guardiola a affiché son désacord, ce lundi en conférence de presse, avant la réception de Wolverhampton, mardi soir (21 heures).. En février, enfin en mars, personne n’est champion. Il faut bien faire et essayer de gagner mais on ne peut nier que les deux derniers mois ont été exceptionnels en termes de résultats. Quand nous avons bien joué et gagné confortablement, mais même quand nous ne jouons pas bien comme lors du dernier match où West Ham a été exceptionnel, nous sommes capables de prendre les points", a justifié le natif de Santpedor.. Le 7 mars prochain, un derby se déroulera d'ailleurs entre les deux clubs de Manchester en Premier League. Pour le moment, l'équipe de Guardiola reste engagée dans toutes les compétitions :