Manchester City : Guardiola félicite Manchester United après la défaite

La série invraisemblable de succès consécutifs de Manchester City s'est arrêté à 21

"C'était un match fantastique. United a commencé par faire un pressing incroyablement haut et ils ont très vite ouvert la marque. On a bien joué. Malheureusement, nous n'avons pas su être cliniques en attaque. Il faut féliciter United. Nous allons faire les gros titres parce que nous perdons. Mais l'information, ce sont nos vingt et une victoires consécutives. Il reste 30 points à distribuer et nous devons recommencer à gagner. Nous avons mieux joué (en perdant) que contre West Ham en gagnant (victoire 2-1, le 27 février). Parfois cela arrive, c'est le football", a expliqué Guardiola devant les médias.

PEP 💬 Congrats Man United for the victory – we conceded the first goal against a tough team and they are so strong so it was so difficult. After the first goal, for the first 5-10 mins we were a little bit out of it but after that we came back to the game. pic.twitter.com/DosTKm4ohw