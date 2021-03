Manchester City : Guardiola fait l'éloge de Parker

Samedi, Manchester City se déplacera sur la pelouse de Fulham dans le cadre de la 29ème journée de Premier League (21 heures). Sur le papier, l'affiche semble déséquilibrée étant donné que l'équipe dirigée par Pep Guardiola est leader du championnat, avec 14 points d'avance sur Manchester United, son dauphin, et... 42 sur son futur opposant. Pour autant, le coach des Citizens a adressé un éloge fort envers Scott Parker, le coach de Fulham. Parker portait une veste blanche lors de la récente victoire contre Liverpool (0-1, le 7 mars), attirant beaucoup l'attention sur les médias sociaux, et Guardiola a été impressionné.

"Il est plus jeune, il a des cheveux, il est meilleur que moi"

Interrogé sur le fait de figurer dans les deux entraîneurs les mieux habillés de Premier League, Guardiola a répondu. "Écoutez, il est plus jeune, il a des cheveux, il est meilleur que moi, définitivement. J'accepte un match nul contre lui! ", a-t-il expliqué. Par ailleurs, il a salué l'approche de certains entraîneurs en Angleterre, plutôt orientés vers le désir de jouer. " Peut-être que je me trompe, mais ces gars disent à leur équipe, 'vous êtes assez bons pour y aller, pour essayer de gagner le match'. D'autres entraîneurs disent 'maintenant, nous allons reculer'. Scott Parker est allé à Anfield et a essayé de jouer. C'est assez remarquable", a jugé Guardiola.