Après avoir dirigé le FC Barcelone et le Bayern Munich, le technicien espagnol de Manchester City Pep Guardiola voit son prochain défi au niveau international. "J'aimerais, je l'ai dit plusieurs fois, quand je finirai ici, avoir le plaisir de diriger une équipe lors d'une Coupe du monde", a expliqué Guardiola lors de sa conférence de presse. "Mais ce n'est pas facile à trouver. Il n'y a que quelques postes."

Guardiola jure de dire non à la Premier League

"J'aimerais bien, mais si cela n'arrive pas, je vais entraîner des clubs, donc ce ne sera pas un problème." L'entraîneur a également été clair sur le fait qu'il y a certains clubs qu'il n'envisagerait pas de rejoindre ensuite. "En Angleterre, en étant ici, je pense toujours que je serai pour Manchester City et si je dois revenir, ce serait à Manchester City, s'ils me veulent", a ajouté Guardiola. "Je n'entraînerais pas un autre club en Angleterre à part ce club."