Manchester City : Guardiola estime qu'Agüero est "irremplaçable"

Lundi, la nouvelle a été officialisée. Après 10 ans de bons et loyaux services, Sergio Agüero quittera Manchester City au terme de la saison, en fin de contrat et donc libre de choisir sa prochaine destination. Dans cette optique, le meilleur buteur de l'histoire du club - 257 réalisations en 384 matchs toutes compétitions confondues - ne manquera sans doute pas d'options. Annoncé dans le viseur du PSG, ou encore du FC Barcelone de son grand ami Lionel Messi, le natif de Buenos Aires n'a pu étendre son talent cette saison, étant gêné par une une succession de blessures (8 matchs en Premier League, 4 titularisations, ndlr).

"C'est la légende, le meilleur attaquant que ce club ait jamais eu"

Cependant, il va rester quelques défis à accomplir pour celui qui a remporté quatre titres de Premier League , une FA Cup, et cinq Coupe de la Ligue durant son temps à Manchester City, depuis la saison 2011-2012. Celui de remporter un nouveau titre de champion d'Angleterre, par exemple, alors que l'équipe de Pep Guardiola trône au sommet avec une avance de 14 points sur Manchester United, son dauphin. Et, bien sûr, le challenge de conquérir la Ligue des Champions, qui ne figure ni au palmarès de Manchester City, ni à celui du buteur âgé de 32 ans. Pour cela, il faudra notamment surmonter l'obstacle que représente le Borussia Dortmund en quarts de finale du tournoi (6 et 14 avril), avant de retrouver le PSG ou le Bayern Munich dans une possible demi-finale.

🗣️ "Sergio is irreplaceable"

Pep Guardiola a exprimé sa pensée générale à propos de son attaquant, au micro de Sky Sports. Si l'entente entre les deux hommes n'a pas toujours été fluide, le technicien est conscient qu'il va perdre un élément à la marque spéciale. "Sergio est irremplaçable. Je pourrais dire en matière de chiffres qu'il peut être remplaçable, ce n'est pas facile quand on voit plus de 360 ​​matchs joués et plus de 250 buts. C'est la légende, le meilleur attaquant que ce club ait jamais eu pendant ce siècle et à travers les années, mais il est irremplaçable dans les âmes, dans les cœurs, dans l'esprit de nos fans, de notre peuple, des joueurs qui ont joué à ses côtés, et tous les managers qui ont travaillé avec lui", a expliqué l'ancien coach du Barça, estimant qu'Agüero pouvait prolonger sa carrière de "deux ou trois ou quatre ou cinq ans."