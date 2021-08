Manchester City : Guardiola épargne Arteta

Le Manchester City de Pep Guardiola n’a fait qu’une bouchée des Gunners (5-0), ce samedi en ouverture de la 3e journée de Premier League. Ceux qui s’attendaient à un choc entre ces deux formations ont vite dû ravaler leurs prévisions. La rencontre a été complètement à sens unique. Et Pep Guardiola s'est exprimé en conférence de presse au terme du match. Le coach espagnol des Citizens a rendu hommage à son homologue chez les Gunners et ancien adjoint à City, Mikel Arteta.

Guardiola demande du temps pour Arteta

« Arteta sait combien je l'aime. Pendant les deux ou trois ans où il était ici, il était important pour ce que nous avons construit, a-t-il louangé au micro de BBC Sports. Les gens veulent des résultats tout de suite. Mais avec les joueurs qu'il avait aujourd'hui, Ben White, Thomas Partey manquaient, beaucoup de joueurs dans lesquels ils avaient investi manquaient, il était certain que ça allait être difficile », a encore tempéré le tacticien catalan.