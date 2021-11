Manchester City : Guardiola envoie un message à De Bruyne

La nécessité de retrouver son meilleur niveau

"Il faut rester fort et positif"

Manchester City a vécu une semaine compliquée. Éliminés en League Cup face à West Ham mercredi (0-0, tab : 5-3) les joueurs de Pep Guardiola n'ont pu enchaîner en Premier League, avec un revers concédé face au Crystal Palace de Patrick Vieira, samedi (0-2). Cette première défaite de la saison à domicile en Premier League n'est pas forcément la plus inquiétante en raison du jour sans des Citizens, relégués à 5 points de Chelsea, leader du championnat d'Angleterre.En 7 matchs de Premier League dans cet exercice 2021-2022, il a su inscrire 2 buts, mais le meneur de jeu a surtout dû composer avec de multiples blessures, ces derniers mois. Touché en finale de la dernière Ligue des Champions contre Chelsea, il avait joué avec une déchirure des ligaments de la cheville lors du Championnat d'Europe, lors duquel la Belgique s'était arrêtée en quarts de finale, avec une élimination contre l'Italie (1-2). Par la suite, une blessure à la malléole était survenue, début août."Tout ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années, c’est grâce à une personne comme lui. C’est un joueur tellement important pour nous, mais aussi une excellente personne", a expliqué le natif de Santpedor, qui a souligné la grande exigence dans l'équipe.Dans une saison, il y a des hauts et des bas, il y a des moments formidables et des moments plus difficiles, où il faut rester fort et positif. C’est comme ça que ça marche et Kevin le sait", a-t-il assuré. Alors que Manchester City recevra le Club Bruges, mercredi soir dans l'optique de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (21 heures), l'ancien entraîneur du Barça a rappelé l'historique des prestations de De Bruyne avec l'équipe : "Kevin a fait de très bonnes choses depuis qu’il joue ici et il veut continuer à le faire." Deuxième du groupe A à 1 point du PSG, City s'était promené, en Belgique, lors de la première rencontre, le 19 octobre (1-5).