Cristiano Ronaldo traverse actuellement une passe compliquée, marquée notamment par son inefficacité aux avant-postes vu qu’il n’a marqué qu’une seule fois lors des 10 derniers matches de MU. Malgré cette baisse de régime, l’attaquant portugais de 37 ans suscite encore beaucoup d’admiration et de respect. Pep Guardiola, le coach de Manchester City, a notamment déclaré que son estime à son endroit demeure intacte.

Cristiano Ronaldo, « un finisseur exceptionnel »

En conférence de presse vendredi et alors que les deux équipes s’apprêtent à s’affronter dans un derby (dimanche à 17h30), le technicien catalan a dévoilé tout le bien qu’il pensait encore du quintuple Ballon d’Or. « Il a été l'un des plus grands de ces 15 dernières années, aux côtés de Messi, a-t-il rappelé pour commencer. Ce que ces deux gars ont fait, nous ne le reverrons pas. Lorsque vous réalisez de telles choses, vous êtes scruté à chaque seconde de votre vie et aujourd'hui, encore plus avec les médias sociaux. En tant que finisseur, il est exceptionnel, je ne vais pas cacher que c'était une joie de le regarder ces dernières années (…) Nous devons le contrôler. Quand vous êtes l'un des plus grands comme lui en termes de machine à marquer des buts, vous serez toujours là. Il est très fort mentalement. Il a géré la pression sans problème car il a vécu avec l'attente tout au long de sa carrière et a toujours répondu de manière positive. »



Guardiola a poursuivi en indiquant qu’il se méfie beaucoup de CR7, craignant le réveil de ce dernier face à sa formation. « Nous devons exploser notre jeu, notre force pour éviter Cristiano près de la surface, car là, il est presque inarrêtable, a-t-il souligné. Je me souviens quand on jouait là-bas et qu'on gagnait 1-0 et qu'on avait le contrôle, et puis la première fois qu'il est arrivé, il s'est créé une occasion et Eddy a fait un arrêt incroyable. Il n'avait pas touché le ballon mais il a failli marquer. C'est la qualité et la capacité qu'il a ».