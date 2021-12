Manchester City : Guardiola encense De Bruyne

"Nous avons besoin de lui"

Mardi soir, Manchester City n'a pas fait de sentiments et s'est baladé en infligeant une véritable humiliation au Leeds de Marcelo Bielsa sur la pelouse de l'Etihad Stadium, en renforçant du même coup son rang de leader de la Premier League (7-0). Lors de cette rencontre outrageusement dominée par les Citizens,). Alors qu'il a vécu un début de saison assez complexe, en étant notamment touché par une blessure et par le Covid, De Bruyne a été encensé par son entraîneur, Pep Guardiola.s'est exprimé l'entraîneur de Manchester City.De son côté, Kevin De Bruyne a exprimé son espoir de ne plus être victime de pépins physiques. "a-t-il affirmé dans des propos relatés par L'Equipe. Dimanche, Manchester City se déplacera sur la pelouse de Newcastle en Premier League (15h15), ce qui sera l'occasion pour De Bruyne de confirmer son retour en forme.