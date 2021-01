Manchester City : Guardiola donne des nouvelles de Laporte

Pep Guardiola s'est adressé à la presse avant le match à domicile de Manchester City contre Crystal Palace dimanche en Premier League. L'Espagnol a révélé la situation actuelle des blessures du côté de l'Etihad Stadium alors que trois de ses principaux joueurs sont forfaits pour la rencontre.

"Laporte n'est pas en forme", juge Guardiola

Après un début de saison compliqué, Manchester City bénéficie désormais de plus d'assurance, possédant la défense la plus efficiente du championnat d'Angleterre (13 buts encaissés en 16 matchs) et se situe à la troisième position en Premier League, à seulement quatre points du leader, Manchester United, avec un match en retard à disputer pour les joueurs de Pep Guardiola. Cela dit, l'ancien coach de Barcelone a admis que malgré le fait de jouer à domicile, Crystal Palace ne devait pas être pris à la légère. "J'aimerais vous mettre à jour. Je pense qu'Eric Garcia sera de retour. Les gars de l'Académie seront de retour. Aymeric (Laporte) et Nathan (Aké) ne sont pas en forme, Sergio ( Agüero ) aussi", a expliqué l'entraîneur.





“They punish your mistakes. They have quality up front, with Zaha and Benteke. They have experienced guys in midfield and defence..."

Patience will be 🔑 against Palace, says Pep.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/I3L4WoVAaa



— Manchester City (@ManCity) January 15, 2021