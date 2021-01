Manchester City : Guardiola défend Mendy

Benjamin Mendy a encore été au centre d'une polémique. Il a en effet organisé une soirée du Nouvel An qui a enfreint le protocole sanitaire mis en place en Angleterre (invitant des personnes extérieures). Suite à cette attitude, Manchester City avait publié un communiqué s'avouant mécontent de l'attitude du latéral. "Bien qu'il soit entendu que des éléments de cet incident ont été mal interprétés dans les rapports et que le joueur s'est publiquement excusé pour son erreur, le club est déçu d'apprendre la transgression et mènera une enquête interne", pouvait-on lire sur le site officiel du club anglais.



"C'est facile de juger les autres", défend Guardiola

Au terme de la bonne prestation de son équipe sur la pelouse de Chelsea, avec une victoire obtenue sans souffrir (1-3), Pep Guardiola a pris la défense de Benjamin Mendy, de façon assez tranchée." Il a enfreint les règles, il ne peut pas le faire. Mais ne donnez pas de leçons aux autres. Bien sûr, ce qu'il a fait n'était pas correct, mais ne le jugez pas trop. Si nous regardons ce que nous avons fait pour le réveillon du Nouvel An, beaucoup de gens ont peut-être fait la même chose. C’est facile de juger les autres", a commenté l'entraîneur de Manchester City.



Pour conclure sa prise de parole, l'ancien coach du Barça et du Bayern Munich a tenu à souligner les intentions de Mendy, souvent tournées vers les autres, selon lui. "Il avait de bonnes intentions parce qu’il a un grand cœur, mais il doit comprendre certaines choses. Dans notre société, nous jugeons l'autre. Ce serait mieux de se juger soi-même. Je suis presque sûr que Benjamin va s'améliorer et la prochaine fois, il sera plus prudent", a clarifié le natif de Santpedor.