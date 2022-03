L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, attend de grandes choses de Julian Alvarez, sa toute dernière acquisition. On se souvient que l'attaquant argentin a signé pour le club anglais en janvier avant d'être prêté à River Plate pour six mois. Et Guardiola a déclaré a livré une révélation sur le futur immédiat de sa dernière recrue : "Si nous l'avons recruté, c'était pour l'avoir avec nous", a ainsi glissé le tacticien espagnol face aux médias anglais.

Alvarez arrive bientôt



"Nous pensons que c'est un joueur pour nous. Julian ressent le but et un but vaut de l'argent. À City, nous l'avons vu comme une opportunité pour l'avenir. Il sera avec nous lors de la prochaine pré-saison", a ainsi ajouté l'ancien coach du Barça en conférence de presse, se montrant rassurant et surtout impatient concernant le cas Julian Alvarez. Pour rappel, le joueur de 22 ans s'est engagé pour cinq ans et demi avec l'actuel leader de Premier League mais terminera la saison en prêt avec le club entraîné par Marcelo Gallardo. Montant de l'opération : près de 18 millions d'euros.