Manchester City : Guardiola compare Agüero à Messi

Convié à comparer l'impact de Sergio Agüero à celui d'autres légendes du football, Pep Guardiola estime que "El Kun" en a fait autant que Diego Maradona à Naples ou encore Leo Messi à Barcelone. Des propos qui peuvent vexer les fans de "La Pulga", surtout venant du manager de Manchester City, ancien mentor de l'attaquant à Barcelone.

"Les chiffres de Sergio parlent d'eux-mêmes"



L'entraîneur de City pense que le bilan d'Agüero chez les Sky Blues avec 257 buts (un record au sein du club anglais ) en font une légende et peuvent lui permettre d'être comparé à ses plus illustres compatriotes. "Maradona a conquis l'Italie, Messi l'a fait en Espagne et Agüero l'a fait en Angleterre, ses chiffres parlent d'eux-mêmes", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse. « Quand vous avez ce feu intérieur, en jouant avec cette colère, son incroyable talent ressort et il peut gagner des matchs tout seul." Des mots très forts, alors qu' "El Kun" quittera Manchester City à la fin de la saison, au terme de son contrat, après dix ans de bons et loyaux services.