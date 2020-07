Manchester City : Guardiola clarifie son avenir

Ce qui était encore une probabilité forte il y a quelques jours s'apparente aujourd'hui à une évidence : Pep Guardiola sera bien l'entraîneur de Manchester City la saison prochaine. Après avoir déjà laissé entendre qu'il ne quitterait pas le club même si la sanction de l'UEFA était confirmée, le technicien espagnol en a remis une couche. Il affirme que même en cas de rétrogradation administrative, il n'aurait pas quitté ses fonctions.

"On a suggéré qu'on irait en League 2, je serais resté"

«C'est le moment (d'évoquer sa situation contractuelle, ndlr), a-t-il expliqué après avoir répondu aux critiques suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport de blanchir Manchester City. Nous avons un mois devant nous. Un an de plus, c'est très long, pour un manager. J'étais heureux et je le suis encore. On a du temps pour en parler. Ma situation personnelle est claire, j'ai dit il y a un mois que je resterais, peu importe la décision du TAS concernant la Champions League. Certaines personnes en Angleterre ont suggéré qu'on aille en League 2 (équivalent de la quatrième division anglaise). Je serais resté ». Pep Guardiola est aux commandes de Manchester City depuis 2016. Avec deux titres de champions d'Angleterre et un total de 7 trophées remportés, il est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club.