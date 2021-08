La reprise de la Premier League n'a pas tardé à entraîner les premières passes d'armes médiatiques. Coutumiers du genre, Jürgen Klopp et Pep Guardiola se sont déjà offert un duel par médias interposés. L'entraîneur de Liverpool a lancé les hostilités avant de se faire reprendre vertement par le stratège de Manchester City.



« Nous avons le droit de dépenser ce que nous gagnons. Visiblement, ils n'ont clairement aucune limite. » C'est ainsi que Klopp avait comparé le mercato de Liverpool à celui de City. Une pique que Guardiola n'a pas appréciée et à laquelle il a répondu samedi en conférence de presse. « Certains propriétaires de club veulent faire des bénéfices, les nôtres ne veulent pas en faire. [...] Avant il n'y avait qu'un ou deux clubs. Maintenant il y a Chelsea avec (Roman) Abramovich et notre club avec Skeikh Mansour. »

"Notre propriétaire veut dépenser"



Et Pep Guardiola de poursuivre : « Ils veulent acheter dans le football. Quel est le problème ? On est dans les limites du fair-play financier et si nos adversaires pensent le contraire, ils peuvent porter plainte. (...) Dans notre club, les propriétaires ne veulent pas perdre d'argent, bien sûr, mais ils veulent aussi dépenser, alors on peut le faire. »

